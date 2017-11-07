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جامعات / مدارس

المثلث الجنوبي قلنسوة: تذمر واستنكار لحوادث استخدام الغاز
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تذمر واستنكار لحوادث استخدام الغاز المسيل للدموع داخل المدارس العربية مؤخرًا

في قلنسوة وقع هناك حادثين منفصلين في المدرسة الثانوية، واصيب اربعة من الطلبة

من: منى عرموش - مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-07 21:53:02 A A

ظهرت في الفترة الأخيرة ظاهرة مقلقة جدا، وهي استخدام غاز مسيل للدموع وغاز فلفل داخل المدارس، والذي اسفر عن اصابة عدد من الطلبة الذين نقلوا الى المستشفيات لتلقي العلاج.


رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة 

في قلنسوة وقع هناك حادثين منفصلين في المدرسة الثانوية، واصيب اربعة من الطلبة، وفي مدينة الطيبة استخدم احد الطلاب غاز الفلفل في ثانوية عتيد، وفي مدرسة المجد طالب استخدم الغاز المسيل للدموع وسبب لنقل 6 طلاب الى مستشفى مئير في كفار سابا، كذلك الأمر حصل في مؤسسة تعليمية في حيفا.
هذا وقد اعرب عدد كبير من الطلاب والطالبات عن استنكارعم لمثل هذه الأعمال، وطالبوا الجهات المسؤولة العمل على معالجتها ووضع حد لمن يقف ورائها، مشيرين "الى ان استخدام الغاز والفلفل يسبب الى اختناقات شديدة جدا، وعرقلة المسيرة التعليمية وخلق نوع من الخوف والقلق لدى الطلبة".


الشيخ جواد مصاروة رئيس لجنة الأهالي المحلية في الطيبة قال:" لا شك ان هذه الظاهرة مقلقة للغاية وخطيرة، وخاصة انها تتكرر ومعنى تكررها انه لا رادع لمرتكبيها  او من تسول نفسه لإرتكابها،  لذلك لا بد لنا نحن الأهل وادارة المدرسة ان نضع حلولا  مجدية لمثل هذا  العمل  غير الأخلاقي من قبل بعض الطلاب الذين حادوا عن الطريق الصحيح،  ومن ذلك وضع قانون  عقوبة رادع يتفق عليه بين الأطراف المذكورة، وتتساعد في تنفيذه وذلك ما نسعى اليه ولا شك ان هناك وسائل لو عمل بها كعقوبة للطالب لردعته ولكن نريد عملا جماعيا  حتى تكون اثاره مجدية راجين الله تعالى الا تتكرر  مثل هذه  الاعمال في مدارسنا".

رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة قال:" بداية مطلوب من الأهل مراقبة تصرفات ابنائهم وعدم السماح لهم باحضار ادوات مشبوهة الى المدارس، وارشادهم الى الطرق السليمة، ويتوجب ايضا على كافة الطواقم التدريسية واقسام الإستشارة ايضا التشديد على خطورة هذه الأعمال في محاولة لمحاربتها حتى لا تتكرر داخل المدارس".ثم قال:" بدون ادنى شك ان استخدام الغاز المسيل للدموع داخل المدارس هو تصرف خطير جدا، ولا يمكن ان نمر عليه مر الكرام، ولا بد من رفع الوعي والإرشاد حتى تتوقف مثل هذه الأعمال، كما ويجب بناء مسار خاص لمن يستخدمون هذه الأساليب وتقديم الإستشارة الخاصة لهم باساليب مهنية وليس من خلال عقاب مشدد، لأن العقاب قد يعقد القضية، بينما الطرق التربوية والحديث المناسب من قبل المختصين سوف يكون له اصداء ايجابية". 

الشيخ جواد مصاروة رئيس لجنة الأهالي المحلية في الطيبة 

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