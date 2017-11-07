أجواء كرنفالية أحتفالية تشهدها ثانوية حنا مويس الرامة خلال مهرجانها الرياضي الثاني

تحول هذا اليوم الى كرنفال احتفالي رياضي مميز بمشاركة كافة طلاب مدرسة حنا مويس الثانوية اللذين اضفوا اجواءً احتفالية مميزة

احيت ثانوية حنا مويس في قرية الرامة مهرجانها الرياضي الثاني اليوم الثلاثاء بمشاركة اربع مدارس ثانوية اخرى هي : ثانوية يني يني من كفر ياسيف وثانوية اورط ترشيحا وثانوية شاي عجنون من مدينة نتانيا بالاضافة لثانوية حنا المويس المستضيفة .

وقد استقبل مدير المدرسة المربي ماجد قاسم ممثلي ومنتخبات المدارس الضيوف على مدرسته بالترحاب وتمنى اهم يوماً ممتعاً وهذا ما كان بالفعل وذلك بعد العديد من المباريات الرياضية المختلفة والتي اشرف عليها الطاقم الاداري والتوجيهي والرياضي في المدرسة .وقد تبارزت منتخبات المدارس المذكورة بكرة القدم المصغرة وبكرة اليد وبلعبة المعسكريين بتحكيم حكم الدوري ميمون الافندي .وقد تحول هذا اليوم الى كرنفال احتفالي رياضي مميز بمشاركة كافة طلاب مدرسة حنا مويس الثانوية اللذين اضفوا اجواءً احتفالية مميزة .