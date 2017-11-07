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مكابي كفركنا يقترب من اعتلاء القمة بفوزه على مكابي شفاعمرو

مكابي كفركنا يقترب من اعتلاء القمة بفوزه على شفاعمرو
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مكابي كفركنا يقترب من اعتلاء القمة بفوزه على مكابي شفاعمرو

المباراة في شوطيها كانت سريعة مع إخفاقات بالجملة للأخضر الكناوي الذي اضاع عده فرص حقيقية لمضاعفة النتيجة 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 20:55:08 A A

 في مباراة سريعة وبأفضلية كناوية شبه مطلقة ، حقق الأخضر الكناوي بعد ظهر اليوم الثلاثاء فوزا بيتيا مقنعا امام نظيرة مكابي شفاعمرو بالنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهم على ارض ملعب كفركنا .المباراة في شوطيها كانت سريعة مع إخفاقات بالجملة للأخضر الكناوي الذي اضاع عده فرص حقيقية لمضاعفة النتيجة .

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