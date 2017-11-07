اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية صحيفة ماركا تسلط الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا

رياضة وشباب

صحيفة ماركا تسلط الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

صحيفة ماركا تسلط الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 20:34:00 A A

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا هذا الموسم وهو ثلاثي هجوم ليون الفرنسي الذي سجل 26 هدفاً حتى الآن. ولم ينجح أي ثلاثي هجومي في أوروبا في إحراز عدد أكبر من الأهداف مثل ما سجله نبيل فقير، ماريانو دياز وديباي.


الثلاثي الهجومي لليون - رويترز

الثلاثي الناري في هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي: نيمار، مبابي وكافاني سجل 24 هدفاً، مقابل 22 هدفاً فقط لثلاثي مانشستر سيتي: أجويرو، ستيرلينج وجيسوس و21 هدفاً لثلاثي يوفنتوس: هيجواين، ديبالا وكوادرادو.

نبيل فقير سجل 11 هدفاً، مقابل 9 أهداف لماريانو و6 أهداف لديباي، في حين أحرز كافاني 13 هدفاً، نيمار 7 أهداف ومبابي 4 أهداف.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
2 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
3 وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة | [2 قراءة]
4 زاهر صالح رئيس مجلس كوكب يستقبل كايد ظاهر | [2 قراءة]
5 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 الناصرة: حفل تكريمي موسيقي تخليدًا لذكرى ملحم بركات | [0 مشاركة]
4 كيف يمكن استخدام صيغة JPG وMP4 على آيفون؟ | [0 مشاركة]
5 طلّاب البشائر الأهليّة سخنين يحصدون نتائج عالية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab