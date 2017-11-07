صحيفة ماركا تسلط الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا

سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على الثلاثي الهجومي الأفضل في أوروبا هذا الموسم وهو ثلاثي هجوم ليون الفرنسي الذي سجل 26 هدفاً حتى الآن. ولم ينجح أي ثلاثي هجومي في أوروبا في إحراز عدد أكبر من الأهداف مثل ما سجله نبيل فقير، ماريانو دياز وديباي.



الثلاثي الهجومي لليون - رويترز

الثلاثي الناري في هجوم باريس سان جيرمان الفرنسي: نيمار، مبابي وكافاني سجل 24 هدفاً، مقابل 22 هدفاً فقط لثلاثي مانشستر سيتي: أجويرو، ستيرلينج وجيسوس و21 هدفاً لثلاثي يوفنتوس: هيجواين، ديبالا وكوادرادو.

نبيل فقير سجل 11 هدفاً، مقابل 9 أهداف لماريانو و6 أهداف لديباي، في حين أحرز كافاني 13 هدفاً، نيمار 7 أهداف ومبابي 4 أهداف.