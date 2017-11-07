اعتقال مشتبهين من وادي عارة بعد ضبط رمال مسروقة في منطقة الكريوت

عممت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:"نهاراليوم الثلاثاء في منطقة الكريوت وخلال نشاط لقوات من الشرطة وحرس الحدود تم القاء القبض على مشتبهين سكان ام الفحم وزلفة سائقي شاحنتين كانتا محملتين بعشرات اطنان رمال الذي يشتبه انه تم جرفها وتحميلها من المنطقة هناك بصورة غير قانونية وسرقتها والتحقيقات جارية جنبا الى جنب مع تحرز الشرطة على الشاحنتين الضالعتين وسحب رخص قبادة السائقين عن حمولة زائدة وغيرها مدة 30 يوما وعلى الفور".