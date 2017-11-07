هبوعيل كوكب يحافظ على الصدارة بفوزه الكاسح على اتحاد مجد الكروم بخماسية

أسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب محمد أبو ريا عند الدقيقة الـ36

حافظ فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء على صدارة اللائحة، وذلك بعد اكتساحه في مباراته الخارجية فريق اتحاد أحمد مجد الكروم بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".



خلال المباراة

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب محمد أبو ريا عند الدقيقة الـ36. وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أضاف اللاعب خليل عبد الله الهدف الثاني لهبوعيل كوكب، تلاه زميله محمد أبو ريا مجددا بالهدف الثالث في الدقيقة 75، بعدها أحرز اللاعب وسيم علي الهدف الرابع في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 85 عاد اللاعب محمد أبو ريا لإحراز هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لصالح فريق كوكب. وشهدت المباراة إبعاد لاعب مجد الكروم حسن مناع ولاعب كوكب علي زبيدات.