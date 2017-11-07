اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل كوكب يحافظ على الصدارة بفوزه الكاسح على اتحاد مجد الكروم بخماسية

رياضة وشباب

سخنين والمنطقة هبوعيل كوكب في الصدارة بفوزه على اتحاد مجد الكروم
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هبوعيل كوكب يحافظ على الصدارة بفوزه الكاسح على اتحاد مجد الكروم بخماسية

أسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب محمد أبو ريا عند الدقيقة الـ36

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
من: حجاج رحال - موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 19:39:23 A A

حافظ فريق هبوعيل كوكب أبو الهيجاء على صدارة اللائحة، وذلك بعد اكتساحه في مباراته الخارجية فريق اتحاد أحمد مجد الكروم بخمسة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة التاسعة في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "أ".


خلال المباراة

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق الضيف بهدف أحرزه اللاعب محمد أبو ريا عند الدقيقة الـ36. وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 54 أضاف اللاعب خليل عبد الله الهدف الثاني لهبوعيل كوكب، تلاه زميله محمد أبو ريا مجددا بالهدف الثالث في الدقيقة 75، بعدها أحرز اللاعب وسيم علي الهدف الرابع في الدقيقة 80، وفي الدقيقة 85 عاد اللاعب محمد أبو ريا لإحراز هدفه الشخصي الثالث "هاتريك" والخامس لصالح فريق كوكب. وشهدت المباراة إبعاد لاعب مجد الكروم حسن مناع ولاعب كوكب علي زبيدات. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تل ابيب: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
2 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
3 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
4 وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة | [2 قراءة]
5 القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 الشرطة: مصرع طفلة عربية من النقب دهسًا | [0 مشاركة]
4 أم الفحم: اصابة شاب جراء تعرضه للطعن | [0 مشاركة]
5 الأمم المتحدة: العالم يواجه فجوة مناخية كارثية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab