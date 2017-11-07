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رياضة وشباب رياضة محلية مكابي أبناء الرينة يهزم هبوعيل عرعرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء مكابي أبناء الرينة يهزم هبوعيل عرعرة
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مكابي أبناء الرينة يهزم هبوعيل عرعرة بثلاثة أهداف مقابل لا شيء

الفريق الريناوي بقيادة المدرب صلاح ابو ليل كان الافضل منذ البداية وفي الدقيقة ال 13 سجل اللاعب احمد دراوشة الهدف الاول 

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من: حجاج رحال - موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 19:39:23 A A

حقق فريق مكابي ابناء الرينة فوزا بيتيا مهما بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على فريق هبوعيل عارة عرعرة، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب"، حيث أجريت على ملعب كريات آتا.


بعد المباراة

الفريق الريناوي بقيادة المدرب صلاح ابو ليل كان الافضل منذ البداية وفي الدقيقة ال 13 سجل اللاعب احمد دراوشة الهدف الاول ، وفي الدقيقة ال 38 استطاع المهاجم تامر باشا تسجيل الهدف الثاني لينتهي الشوط الاول بتقدم الريناويين بهدف.

في الشوط الثاني استمر الضغط الريناوي على مرمى عرعرة وفي الدقيقة ال 59 احتسب الحكم ضربة جزاء للريناويين بعد عرقلة هداف وكابتن الفريق اشرف عثاملة داخل منطقة الجزاء ، اشرف عثاملة سدد الضربة بنجاح وسجل هدفه السابع هذا الموسم واعلن نتيجة المباراة 3_0 . 

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