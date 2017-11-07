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أخبار محليات مؤتمر لمناقشة الاعتداءات المتكررة على العاملين الاجتماعيين في كفرقرع

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وادي عارة كفرقرع:مناقشة الاعتداءات على العاملين الاجتماعيين
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مؤتمر لمناقشة الاعتداءات المتكررة على العاملين الاجتماعيين في كفرقرع

شارك في المؤتمر رئيس مجلس محلي كفر قرع المحامي حسن عثامنة، والشيخ طاهر علي القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم وكذلك تسفرا دويك - رئيسة رابطة العاملين الاجتماعيين في البلاد، وغادي بوليك – مدير لواء حيفا والشمال في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية

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من: إبراهيم أبو عطا - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 19:39:23 A A

أكد المحامي حسن محمد عثامنة رئيس مجلس محلي كفرقرع على ضرورة مكافحة كل أشكال وأنواع العنف التي يعاني منها مجتمعنا العربي وذلك من خلال التعاون المشترك ما بين جميع الجهات والأطر المسؤولة ، كما وأعرب عثامنة عن تضامنه مع العاملين الاجتماعيين خاصة وموظفي السلطات المحلية عامة اثر موجة العنف التي تعرضوا لها خلال اداء مهامهم، معربا عن رفضه واستنكاره وامتعاضه لمثل هذه الاعتداءات والتي تخطت كل الخطوط الحمراء، مشيرا الى ان ما يقوم بِه موظفات وموظفو اقسام الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية خلال ادائهم مهامهم إنما هو عمل انساني عظيم وعمل ريادي من الدرجة الاولى.


خلال المؤتمر

وجاءت تصريحات رئيس مجلس محلي كفرقرع خلال مؤتمر لمناقشة الاعتداءات المتكررة على العاملين الاجتماعيين الذين يعملون في دوائر الرفاه والخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية وسبل حمايتهم والدفاع عنهم ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات، خاصة أن هذه الاعتداءات تكررت في الآونة الأخيرة.
أقيم المؤتمر اليوم الثلاثاء في قاعة ميس الريم عرعره وبمشاركة عشرات العاملات والعاملين الاجتماعيين.
وقام على تنظيم المؤتمر العامل الاجتماعي نادر اغبارية - عضو محوري في نقابة العاملين الاجتماعيين في لواء حيفا والشمال والمسؤول عن منطقة المثلث - وتحت رعاية نقابة العاملين الاجتماعيين في الهستدروت، ورعاية وزارة الرفاه الاجتماعي وتمويل شركة التأمين منورا.

وشارك في المؤتمر رئيس مجلس محلي كفر قرع المحامي حسن عثامنة، والشيخ طاهر علي القائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم وكذلك تسفرا دويك - رئيسة رابطة العاملين الاجتماعيين في البلاد، وغادي بوليك – مدير لواء حيفا والشمال في وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية.
كما وتحدث في المؤتمر البروفيسور غاي انوش – من جامعة حيفا – بمحاضرة تحت عنوان (العاملون الاجتماعيون تحت النار: عنف المراجعين، مميزات وسبل الحصانة).

وخلال المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل شارك بها مديرو أقسام الرفاه والخدمات الاجتماعية وهم: السيدة فتحية اغبارية – مديرة قسم الرفاه في بلدية ام الفحم، والسيدة كريمة ملحم – مديرة قسم الرفاه في مجلس محلي عارة – عرعرة، والسيد عصام مصاروة – مدير قسم الرفاه في مجلس محلي كفر قرع، والسيد عماد عبدالغني – مدير قسم الرفاه في مجلس محلي الفريديس، والسيدة سهير شمالية - مديرة قسم الرفاه في مجلس محلي جت، والعاملة الاجتماعية خديجة ابو غزالة – احدى المتضررات من الاعتداءات، وادارت النقاش في الورشة العاملة الاجتماعية والمذيعة مقبولة نصار.

كما وشارك في المؤتمر الضابط سامي سياغه – ممثلا عن الشرطة في دورها في مكافحة هذه الاعتداءات، وقام بتوجيه المؤتمر العامل الاجتماعي نادر اغبارية. 

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