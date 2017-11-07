درة زروق في فعاليات حفل افتتاح الدورة 28 من ايام قرطاج

شاركت الممثلة التونسية درة زروق في فعاليات حفل افتتاح الدورة 28 من ايام مهرجان ايام قرطاج السينمائية. وكان في المهرجان باقة من لشخصيات المرموقة في تونس منها السفير التونسي الذي أثنى على أداء درة وأنها تمثل تونس احسن تمثيل.





درة زروق



وقال السفير في تعليق ارفقه بصورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه معجب بدرة كممثلة خاصة بعد نجاحها الباهر في مصر. و اضاف قائلا "اتمنى ان ارى درة في عمل بالسينما الفرنسية وان تسير على السجادة الحمراء في مهرجان كان العريق".