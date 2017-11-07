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فنانين فن عربي درة زروق في فعاليات حفل افتتاح الدورة 28 من ايام قرطاج

فنانين

درة زروق في ايام قرطاج
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درة زروق في فعاليات حفل افتتاح الدورة 28 من ايام قرطاج

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-08 07:32:36 A A

شاركت الممثلة التونسية درة زروق في فعاليات حفل افتتاح الدورة 28 من ايام مهرجان ايام قرطاج السينمائية. وكان في المهرجان باقة من لشخصيات المرموقة في تونس منها السفير التونسي الذي أثنى على أداء درة وأنها تمثل تونس احسن تمثيل.


درة زروق

وقال السفير في تعليق ارفقه بصورة نشرها على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه معجب بدرة كممثلة خاصة بعد نجاحها الباهر في مصر. و اضاف قائلا "اتمنى ان ارى درة في عمل بالسينما الفرنسية وان تسير على السجادة الحمراء في مهرجان كان العريق". 

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