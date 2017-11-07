القدس تفجع بوفاة الشاب مجد الطحان 19 عاما بعد صراع مع المرض

تسود حالة من الحزن لدى العائلة والأقرباء والأصدقاء وجميعهم اثنوا على سيرة ومسيرة المرحوم

فجعت مدينة القدس بخبر وفاة الشاب المقدسي مجد الطحان 19 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان. جدير بالذكر أنّ والد المرحوم حكم عليه بالسجن المؤبد، وقد التقى بابنه قبل اسبوع مدة نصف ساعة بامر من المحكمة، واليوم تلقى خبر وفاته. هذا وتسود حالة من الحزن لدى العائلة والأقرباء والأصدقاء وجميعهم اثنوا على سيرة ومسيرة المرحوم.



الشاب المرحوم مجد الطحان