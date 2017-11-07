الشرطة: ضبط عبوات ناسفة وحقيبة مدفونة تحت التراب قرب ملعب كرة القدم

الشرطة:

تم تحويل المضبوطات للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات ومع الاخذ بعين الاعتبار صحيح لهذه المرحلة كافة الاتجاهات والمسارات

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "خلال ساعات نهار اليوم الثلاثاء في حيز منطقة مفتوحة ببلدة برطعة بمنطقة الشمال واستنادا على معلومات استخباراتية قامت قوات من الشرطة وحرس الحدود بمداهمة وتفتيش حيز الميدان المجاور لملعب كرة قدم البلدة وبحيث تخللها ضبط اسلحة اشتملت على: 4 عبوات اسطوانية مدفونة تحت التراب ومعدة للاستخدام وشنطة حقيبة متخمة بمواد ومعدات تنظيف اسلحة مختلفة، هذا وتم تحويل المضبوطات للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات ومع الاخذ بعين الاعتبار صحيح لهذه المرحلة كافة الاتجاهات والمسارات، الجنائية والقومية وعلى حد سواء" إلى هنا نصّ البيان.



تصوير الشرطة