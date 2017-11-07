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رياضة وشباب رياضة محلية النهضة الناصرة يضرب هبوعيل صندلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء

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الناصرة والقضاء النهضة الناصرة يضرب هبوعيل صندلة بأربعة أهداف
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النهضة الناصرة يضرب هبوعيل صندلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء

في الدقيقة الثامنة والثمانين اختتم حسين عزام مهرجان الأهداف بالهدف الرابع بتسديدة متقنة من داخل صندوق الجزاء

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من: حجاج رحال - موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 17:40:24 A A

ضرب فريق النهضة الناصرة مضيفه فريق هبوعيل صندلة بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الأسبوع التاسع في دوري الدرجة الثانية - المنطقة الشمالية "ب".


بعد الفوز

وأجريت المباراة بحضور 100 متفرج على استاد السلام في أم الفحم، بسبب زرع ملعب تعناخيم بالعشب الشتوي. وتولت الحكمة المناوبة شذا دهامشة قيادة المباراة وساعدها معتصم مصاروة أندريه خوزيه. وجاءت المباراة منذ بدايتها بأفضلية واضحة للفريق النصراوي، حيث تسيد تلامذة المدرب سعيد موعد الموقف، وترجم ذلك المهاجم عبيدة طه الى هدف التقدم في الدقيقة الثالثة والعشرين، ليكون هدفه السابع على التوالي في المباريات الخمس الأخيرة. وضاعف المهاجم الصاعد وائل حسن التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، حيث سدد كرة فأراد قلب الدفاع حمزة زعبي ابعادها، لكنه سجل بالخطأ في مرمى فريقه. وبعد بداية الشوط الثاني بخمس دقائق استغل وائل حسن نفسه تمريرة خاطئة من وسام عموري الى حارس مرماه الجديد حسن عزام، فخطفها وتقدم بها ليعبر الحارس ويحرز ثالث الأهداف. وفي الدقيقة الثامنة والثمانين اختتم حسين عزام مهرجان الأهداف بالهدف الرابع بتسديدة متقنة من داخل صندوق الجزاء. 

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