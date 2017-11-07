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أخبار محاكم وجنائيات شبهات في يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة والخلفية جنائية

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مدن الساحل يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة
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شبهات في يافا تل أبيب: اطلاق نار اتجاه قوات من الشرطة والخلفية جنائية

الشرطة:

وفقا لترجيحات الشرطة فان الخلفية تعود الى جنائية ليس الا واعمال البحث الحثيثة والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات جارية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 17:50:15 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "عصر اليوم الثلاثاء في يافا تل ابيب، بيافا شارع البرت كيوسو وخلال نشاط ميداني لقوات من الشرطة تم اطلاق نار اتجاهها من قبل مشتبه مجهول الهوية على متن دراجة نارية ثقيلة، ومع اطلاق نار اتجاه قوات الشرطة قامت بالرد في اطلاق نار وسط هرب المشتبه على متن دراجة نارية ثقيلة، جنبا الى جنب مع وصول مواطن عربي يافاوي لاحقا مصاب طفيفا لتلقي العلاج بمستشفى فولفسون وبحيث يتم مراجعة شبهات علاقة ما بين الواقعتين دون جزم قاطع بعد، هذا ووفقا لترجيحات الشرطة فان الخلفية تعود الى جنائية ليس الا واعمال البحث الحثيثة والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات جارية" وفقًا للبيان.


من المكان

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