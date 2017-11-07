اغلاق
اغلاق
اسواق العرب اقتصاد واستهلاك مجموعة مهنية للعناية بالشعر Life by Michel Mercier

اسواق العرب

Life by Michel Mercier
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

مجموعة مهنية للعناية بالشعر Life by Michel Mercier

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 16:09:33 A A

مجموعة العناية المهنية بالتعاون مع ميشيل مارسييه تتطور لتشمل الشعر المموج (كيرلي) ضمن مفهوم حديث من المستحضرات الغنية بزيت الهيمـﭗ(كنابيس) الشائع في صناعة مستحضرات التجميل.


ميشيل مارسييه 

يحتوي زيت الهيمـﭗعلى أوميغا 9،6،3 والتي تساعد على امتصاصه المثالي داخل الشعر وتضفي على التموجات ليونة وترطيب. كما ويحتوي هذا الزيت على أحماض امينية وأحماض دهن غير مشبعة والتي تمنح التموجات المظهر الصحي والمشرق.

تتوسع المجموعة في هذه الأيام لتشمل مستحضرات إضافية- مجموعة زيوت للشعر وكريم ترطيب حراري لمن يستخدمون أجهزة كهربائية للعناية بالشعر(مجفف الشعر ،جهاز تمليس الشعر وغيرها). متوفرة في فروع سوبر - فارم.
ع.ع.
 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
2 تل ابيب: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
3 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
4 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
5 وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 الشرطة: مصرع طفلة عربية من النقب دهسًا | [0 مشاركة]
4 رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستقبل الرئيس الأسترالي | [0 مشاركة]
5 أم الفحم: مفتان المنار تستضيف الشيخ فواز | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab