مجموعة مهنية للعناية بالشعر Life by Michel Mercier

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مجموعة العناية المهنية بالتعاون مع ميشيل مارسييه تتطور لتشمل الشعر المموج (كيرلي) ضمن مفهوم حديث من المستحضرات الغنية بزيت الهيمـﭗ(كنابيس) الشائع في صناعة مستحضرات التجميل.



ميشيل مارسييه



يحتوي زيت الهيمـﭗعلى أوميغا 9،6،3 والتي تساعد على امتصاصه المثالي داخل الشعر وتضفي على التموجات ليونة وترطيب. كما ويحتوي هذا الزيت على أحماض امينية وأحماض دهن غير مشبعة والتي تمنح التموجات المظهر الصحي والمشرق.

تتوسع المجموعة في هذه الأيام لتشمل مستحضرات إضافية- مجموعة زيوت للشعر وكريم ترطيب حراري لمن يستخدمون أجهزة كهربائية للعناية بالشعر(مجفف الشعر ،جهاز تمليس الشعر وغيرها). متوفرة في فروع سوبر - فارم.

ع.ع.

