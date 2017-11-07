انتخاب رئيسة لجنة العمل في مجلس اكسال بحضور مندوبين عن الهستدروت

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب البيان التالي:"تم ظهيرة اليوم عقد جلسة في بناية المجلس المحلي اكسال بحضور رئيس الهستدروت زئيڤ ليبرمان وسكرتيرة الهستدروت كنيرت نحمان وأعضاء لجنة العمل الجدد في المجلس المحلي ورئيسة لجنة الانتخابات من الاسبوع الماضي أريج امارة، حيث تم إختيار السيدة سهام دراوشة بالأجماع رئيسة للجنة العمل للفترة الثانية على التوالي، بالاضافة لذلك تم إختيار السيد هيثم شلبي سكرتيرا للجنة. سكرتيرة الهستدروت كنيرت نحمان اعربت عن اعجابها بسير العملية الإنتخابية من الإسبوع الماضي، وحثت أعضاء اللجنة على العمل بشفافية بالتعاون مع المجلس المحلي لما هو مصلحة العمال".

اما رئيسة لجنة العمل السيدة سهام دراوشة اعربت عن شكرها العميق على ثقة العمال واعضاء اللجنة وتعهدت بالعمل المشترك بين اعضاء اللجنة لمصلحة العمال على حد سواء. ومن الجدير بالذكر ان مندوبي الهستدروت قاموا بتكريم ااسيدة غادة شلبي والتي اسغلت بدورها منصب عضوة اللجنة في الفترة السابقة متمنين لها المزيد من التقدم والنجاح .