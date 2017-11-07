بلدية الطيبة: اِفتتاح المتحف البلدي بمراسيم رسمية اِحتفالية

السفير الايطالي أعرب عن سعادته بالزيارة وبالمشروع الذي يهدف إلى اِحياء البلدة القديمة

بحضور السفير الايطالي ورئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة منصور وأعضاء الادارة وطاقم الموظفين ولفيف كبير من الأهالي اِفتُتح اليوم المتحف البلدي الأول من نوعه في مجتمعنا العربي في مبنى العلية.



خلال الافتتاح



الزيارة اِبتدأت بلقاء وفد من مقاطعة "توسكانا" الايطالية وتقديم الشرح الكافي والوافي لهم حول الطيبة ومعالمها بالاضافة إلى تسليط الضوء على مشروع المتحف والتحول النوعي في مبنى العلية بعد ترميمها وتحويلها إلى متحف بلدي من قبل مهندس البلدية خالد جبالي.



تبعتها جلسة اِحتفائية بالحدث بحضور السفير الايطالي "چانلويچي بنداتي" رحب خلالها رئيس بلدية الطيبة المحامي شعاع مصاروة بجميع الحضور، ومن ثم قدم شرحا وافيا عن مدينة الطيبة ومكانتها في المجتمع العربي. السفير الايطالي أعرب عن سعادته بالزيارة وبالمشروع الذي يهدف إلى اِحياء البلدة القديمة. ومن ثم توجهت جميع الأطراف إلى المتحف البلدي، كان باستقبالهم فرقة من الكشافة وكلمات ترحيبية من الطالبين محمد مصاروة ومريم مصاروة باللغتين العربية والايطالية. تلاه عرض لفيلم قصير يتحدث عن معالم الطيبة التاريخية اِنتاج قسم الاعلام والعلاقات العامة. حدث كبير آخر يُسجل في تاريخ الطيبة العريق.