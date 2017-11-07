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السلطات المحلية اخبار المجالس وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا يعارض اقامة مطار دولي في مجيدو: يمس بجودة الحياة

السلطات المحلية

حيفا والمنطقة رئيس مجلس عسفيا يعارض اقامة مطار دولي في مجدو
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وجيه كيوف رئيس مجلس عسفيا يعارض اقامة مطار دولي في مجيدو: يمس بجودة الحياة

شارك في هذه الجلسة عدد كبير من ممثلي القرى والكيبوتسات في المنطقة بالاضافة لرئيس مجلس عسفيا وجيه كيوف والذي عارض اقامة المطار

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من: سليمان حلبي - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 16:53:49 A A

شارك وجيه كيوف رئيس مجلس محلي عسفيا في الجلسة التي عقدت في مديرية التخطيط والبناء القطرية في القدس وذلك بشأن اقامة مطار دولي في منطقة مجيدو وذلك لخدمة المسافرين من الشمال الى خارج البلاد .


وجيه كيوف

وشارك في هذه الجلسة عدد كبير من ممثلي القرى والكيبوتسات في المنطقة بالاضافة لرئيس مجلس عسفيا وجيه كيوف والذي عارض اقامة المطار كونه يمس في قريتي عسفيا ودالية الكرمل.

وأوضح وجيه كيوف أن معارضته لهذا المشروع تأتي بسبب الاضرار التي ستعود على بلده والقرى الاخرى نتيجة لذلك حيث سيؤدي الى ضجيج وقت الاقلاع والهبوط في الليل والنهار مما سيصعب الحياة. من ناحية اخرى اوضح وجيه كيوف ان الدولة تقيم المشاريع على اراضينا مثل خط الغاز وعابر اسرائيل وسكة الحديد واليوم سيسيطرون على اجوائنا وسماء القريتين لنعيش في منطقة سيئة من ناحية جودة الحياة. 

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