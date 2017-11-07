سكرتير الجبهة منصور دهامشة لموقع العرب: التناوب تم فعلا وهناك مفاوضات ماراثونية لحل الاشكال

منصور دهامشة:

نحن نتعامل باحترام مع كل المطالب ، وسيكون في القريب العاجل اتفاق يرضي الجميع



لم اقل انه على التجمع ان يدفع ثمن انما تحمل المسؤولية نحن لا نحاكم احدا ونتعامل باحترام مع كل مركبات المشتركة بما في ذلك التجمع

إلى هذه اللحظة لم تتمكن مركبات القائمة المشتركة من حل ازمة التناوب في داخلها، ومن الواضح ان التجمع مصر على تنفيذ التناوب ما يتيح دخول المربية نفين ابو رحمون الى الكنيست، وهذا الامر يتطلب استقالة النائب الجديد يوسف العطاونة (جبهة) وسحب ترشيح وائل يونس (عربية للتغيير) ، كذلك نلمس عدم رضى الحركة الاسلامية التي اصرت في حينه على استقالة النائب اسامة السعدي ونفذت استقالة النائب ابراهيم حجازي الذي لم يشغل المنصب لأكثر من شهر.



منصور دهامشة



وفي حديث مع السكرتير العام للجبهة المهندس منصور دهامشة قال لـموقع العرب: "ملف التناوب انتهى، ما تم الاتفاق عليه تم تنفيذه بالكامل". وحول سؤال ما اذا كانت الجبهة ترفض الحديث عن استقالة النائب العطاونة رد بالقول: "الحديث يدور بين الاحزاب، والنقاش الدائر هو حول المحافظة على المشتركة والخروج باتفاق يرضي جميع اطراف القائمة المشتركة".



وكيف يمكن ان يرضي جميع اطراف المشتركة والتجمع يصر على حصوله على المقعد الرابع، عن ذلك قال دهامشة: "نحن نتعامل باحترام مع كل المطالب، هناك لقاءات ماراثونية وسيكون في القريب العاجل اتفاق يرضي الجميع".



وحول سؤال عن فحوى المفاوضات الدائرة بين مركبات المشتركة قال: "المفاوضات تدور حول حل الاشكال الذي حصل بسبب استقالة باسل غطاس". وقلنا لدهامشة انه صرح في اكثر من مرة بأنه يتوجب على التجمع ان يدفع ثمن الخطأ الذي ارتكبه باسل غطاس ، ما يعني عدم احقية التجمع بالمقعد الرابع ، على ذلك رد بالقول :" لم اقل دفع ثمن انما تحمل المسؤولية نحن لا نحاكم احدا ونتعامل باحترام مع كل مركبات المشتركة بما في ذلك التجمع ، هناك مسؤولية فقد حصلت اشكالية بسبب استقالة باسل غطاس ونحن نعكف على حل هذا الاشكال".



وعن تلويح التجمع بترك القائمة المشتركة في حال عدم حصوله على المقعد الرابع ما يهدد مستقبل القائمة رد بالقول: "اعدك تماما ان القائمة ستبقى وتكبر وتستمد قوتها من دعم الجماهير وإرادة شعبنا ، نحن لا نتحدث اليوم عن محاصصات ولا عن كراسي بل المحافظة على المشتركة ونحترم رغبات مركبات القائمة وطلباتهم وسنتعامل مع هذا الموضوع بإيجاب ، الحديث مفتوح وعندما ننتهي من التفاوض سنخرج ببيان مشترك".



وهل هناك سيناريو يستقيل فيه العطاونة ويسحب وائل يونس ترشيحه من اجل حل الاشكالية؟ على هذا السؤال رد قائلا: "كل الامكانيات مفتوحة ولن ادخل بتفاصيل ، النقاش يدور حول هذا الموضوع ونحن التزمنا في الاحزاب بنقاش حضاري بعيدا عن الاعلام من اجل احترام الجمهور والخروج بصيغة ترضي الجمهور ولا تقلقه". وعاد دهامشة وأكد أنّ: "التناوب تم فعلا وهناك اشكالية حصلت بسبب استقالة باسل غطاس ومركبات المشتركة تعمل على حل الاشكالية".

