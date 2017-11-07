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أخبار محليات اندلاع حريق على مدخل اللقية دون إصابات

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النقب اندلاع حريق على مدخل اللقية دون إصابات
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اندلاع حريق على مدخل اللقية دون إصابات

كايد ظاهر:

انتشر الحريق الى منطقة بالات القش وأدى الى تضرر منزل في المنطقة. لم يبلغ عن اصابات

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 14:45:45 A A

أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق في مدخل بلدة اللقية، اربعة طواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق الذي انتشر الى منطقة بالات القش وأدى الى تضرر منزل في المنطقة. لم يبلغ عن اصابات" وفقًا للبيان.

 

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