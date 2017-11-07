الناصرة والقضاء الناصرة: اندلاع حريق بملجأ في الطابق الثاني من مبنى
الناصرة: اندلاع حريق بملجأ في الطابق الثاني من مبنى سكني بحي بئر الأمير
كايد ظاهر:
لم يبلغ عن اصابات، هذا ويشار إلى أنّ الحريق في الطابق الثاني من المبنى
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أفاد المركز والمتحدّث باسم سلطة الاطفاء والانقاذ كايد ظاهر أنّه: "اندلع حريق في ملجأ بمبنى سكني في حي بئر الامير بمدينة الناصرة، هذا وطواقم اطفاء وانقاذ تعمل على اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات، هذا ويشار إلى أنّ الحريق في الطابق الثاني من المبنى" كما قال.
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