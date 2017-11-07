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الناصرة: اندلاع حريق بملجأ في الطابق الثاني من مبنى سكني بحي بئر الأمير

كايد ظاهر:

لم يبلغ عن اصابات، هذا ويشار إلى أنّ الحريق في الطابق الثاني من المبنى

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-07 14:43:27 A نشر: 2017-11-07 14:43:27 A