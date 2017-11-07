السعودية: لبنان أعلن الحرب على المملكة بسبب ميليشيات حزب الله

السبهان:



ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان، وكنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله

قال ثامر السبهان وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج في تصريحات لقناة "العربية" إن بلاده ستتعامل مع الحكومة اللبنانية كحكومة حرب، بسبب مواقف "حزب الله"، مؤكدا أن المملكة لن ترضى أبدا بأن يكون لبنان مشاركا في الحرب على السعودية. وأضاف: "المملكة العربية السعودية لن ترضى أن يكون لبنان مشاركا في حرب على السعودية وسنعامل حكومة لبنان كحكومة إعلان حرب بسبب ميليشيات حزب الله".



العاهل السعودي الملك سلمان

وتابع السبهان "ميليشات حزب الله تؤثر في كافة القرارات التي تتخذها حكومة لبنان، وكنا نتوقع من الحكومة اللبنانية أن تعمل على ردع حزب الله".

وقال السبهان إن "حزب الله يشارك في كل الأعمال الإرهابية التي تهدد السعودية، والمملكة ستستخدم كافة الوسائل السياسية وغيرها لمواجهته".

وأضاف الوزير السعودي "على اللبنانيين الاختيار بين السلام وبين الانضواء تحت حزب الله، بيد اللبنانيين تحديد ما ستؤول إليه الأمور مع السعودية".

واتهم السبهان "حزب الله" بأنه يهرب المخدرات للسعودية ويدرب شبابا سعوديين على الإرهاب.

ونفى الوزير السعودي ما تردد عن إجبار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري على الاستقالة ووصف ذلك بـ"أكاذيب لتشتيت اللبنانيين".

واعتبر السبهان أن لبنان مختطف من "حزب الله" وإيران، ورغم ذلك أكد على أن "اللبنانيين قادرين على إيقاف تجاوزات ميليشيات حزب الله".