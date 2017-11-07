البلدية: الشرطة تخالف كل من لا يتبع قانون السير أمام المدارس في الطيرة

جاء في البيان:

بلدية الطيرة قسم الامان على الطرق توجّه للأهالي في المدينة بالتقيد بأنظمة السير الخاصة بتلك الشوارع، وعدم الاستهتار ومخالفة القانون

وصل إلى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن بلدية الطيرة جاء فيه ما يلي: "ضمن مشروع قسم الأمان على الطرق التابع لبلدية الطيرة، انطلق قبل شهرين مشروع تنظيم السير الذي شمل بدايةً ثلاث مدارس ابتدائية، الزهراء، العمرية، والمجد، وقد تمّ بالتعاون مع شرطة السير تحديد الاتجاهات المسموحة للسير بشكل مؤقت في ساعات الذروة، من أجل منع الأزدحامات والأختناقات المرورية التي تنشأ بسبب المركبات التي تقلُّ طلاب المدارس الابتدائية وتسهيل حركة المرور وعدم تعريض حياة الأطفال والأولاد للخطر بسبب الفوضى التي تتشكل".



الصور من بلدية الطيرة



وأضاف البيان: "في الفترة الأولى التي امتدت لشهرين تمّ توجيه الأهالي وارشادهم للنظام الجديد المتبع من خلال المتطوعين الذين تواجدوا على المفارق وبجانب المدارس المذكورة، وقد تمّ نشر التغييرات من خلال الأعلام المحلي والمدارس لتنبيه الأهالي وتحذيرهم بالتقيد بالقانون الذي سيحافظ على أولادهم، وقامت الشرطة بمواكبة المشروع واكتفت بتنبيه السائقين وحثّهم على تطبيق القانون ومراعاة خصوصية تلك الشوارع القريبة من المدارس. وقد تمّ حينها التعاون مع لجان أولياء الأمور وأُعلن عن مهلة تمتد لشهرين للتعود على المسارات الجديدة، وأنّ الشرطة ستقوم بعدها بتحرير المخالفات لكل من يخرق هذا النظام الجديد".



وتابع البيان: "بعد تلك المهلة التي حًددت لمدة شهرين، بدأت الشرطة صباح يوم الأحد 5/11/2017 بتطبيق قانون السير الخاص بالمدارس المذكورة، وتحرير المخالفات للسائقين الذين لا ينصاعون للإشارات التي تحدد الزمن الممنوع فيه السير حسب اللوحات المنصوبة للحفاظ على تطبيق القانون، وقد أعلنت شرطة السير عن مبلغ 500 شاقل و6 نقاط لكل مخالف لا يتقيّد بالقانون، وأنها ستتشدد مع الذين يتعرضون للمخالفات في حال عدم وضع حزام الأمان لأطفالهم وتقديمهم للمحكمة".



واختتم البيان: "بلدية الطيرة قسم الامان على الطرق توجّه للأهالي في المدينة بالتقيد بأنظمة السير الخاصة بتلك الشوارع، وعدم الاستهتار ومخالفة القانون، والحفاظ على نظام السير ومنع الاختناقات المرورية ساعات الصباح، منوهةً إلى أن مساعدة الأهالي لإنجاح هذا المشروع يأتي لصالح الأولاد والأبناء أولاً والصالح العام ثانياً" إلى هنا نصّ البيان.

