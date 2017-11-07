محاضرات عن مخاطر الكحول والمخدرات لطلاب اللد

شكر سليمان طنوس وهو مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد مدراء المدارس على تعاونهم الدائم ودعمهم لتمرير كل ما هو جديد ومفيد للطلاب

وصل الى موقع العرب بيان من جلال بنا، جاء فيه: "بمبادرة من مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد، سليمان طنوس، أقيمت هذا الأسبوع فعاليات لطلاب مدارس العلا، دار الحكمة الإعدادية ومدرسة الهندسة والعلوم اورط لشعبة التواسع، بغية رفع الوعي بمخاطر المخدرات والكحول ومشروبات الطاقة والتي باتت ظاهرة منتشرة جدا بين أوساط الشبيبة".



خلال المحاضرة



واضاف البيان: "فعالية "واحد ضد الكل" هي فعالية تحوي طريقة شيّقة لتفاعل الطلاب والاجابة على أسئلة متنوعة كونها تدمج بين التكنولوجيا وهو عالم الطلاب المثير وبين المعرفة ونقل المعلومات الجديدة للطلاب، حيث يكون مع كل طالب جهاز تحكم عن بعد يجيب من خلاله على الأسئلة المعروضة أمامه، ومن بعد كل سؤال يرى كل شخص إن كانت اجابته صحيحة أم لا، ويتم شرح السؤال والمعلمات المختصة به، وبهذا ينتهي الطلاب من الفعالية بعد أن تعرفوا على مخاطر المخدرات والكحول ومشروبات الطاقة من الناحية الجسدية والنفسية، وأيضا على المواد الكيماوية وتركيبتها ومدى خطورتها على الانسان وكيفية تأثيرها. وفي هذا السياق شكر سليمان طنوس وهو مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد مدراء المدارس على تعاونهم الدائم ودعمهم لتمرير كل ما هو جديد ومفيد للطلاب، هذا وقد أشاد طلاب المدارس على استمتاعهم في الفعالية ومعرفتهم لأمور لم يعرفوها سابقا".