اغلاق
اغلاق
جامعات / مدارس اخبار المدارس محاضرات عن مخاطر الكحول والمخدرات لطلاب اللد

جامعات / مدارس

مدن الساحل اللد: محاضرات عن مخاطر الكحول والمخدرات
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

محاضرات عن مخاطر الكحول والمخدرات لطلاب اللد

شكر سليمان طنوس وهو مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد مدراء المدارس على تعاونهم الدائم ودعمهم لتمرير كل ما هو جديد ومفيد للطلاب

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 14:11:43 A A

وصل الى موقع العرب بيان من جلال بنا، جاء فيه: "بمبادرة من مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد، سليمان طنوس، أقيمت هذا الأسبوع فعاليات لطلاب مدارس العلا، دار الحكمة الإعدادية ومدرسة الهندسة والعلوم اورط لشعبة التواسع، بغية رفع الوعي بمخاطر المخدرات والكحول ومشروبات الطاقة والتي باتت ظاهرة منتشرة جدا بين أوساط الشبيبة".


خلال المحاضرة 


واضاف البيان: "فعالية "واحد ضد الكل" هي فعالية تحوي طريقة شيّقة لتفاعل الطلاب والاجابة على أسئلة متنوعة كونها تدمج بين التكنولوجيا وهو عالم الطلاب المثير وبين المعرفة ونقل المعلومات الجديدة للطلاب، حيث يكون مع كل طالب جهاز تحكم عن بعد يجيب من خلاله على الأسئلة المعروضة أمامه، ومن بعد كل سؤال يرى كل شخص إن كانت اجابته صحيحة أم لا، ويتم شرح السؤال والمعلمات المختصة به، وبهذا ينتهي الطلاب من الفعالية بعد أن تعرفوا على مخاطر المخدرات والكحول ومشروبات الطاقة من الناحية الجسدية والنفسية، وأيضا على المواد الكيماوية وتركيبتها ومدى خطورتها على الانسان وكيفية تأثيرها. وفي هذا السياق شكر سليمان طنوس وهو مُركّز قسم السلطة الوطنية لمكافحة المخدرات والكحول في بلدية اللد مدراء المدارس على تعاونهم الدائم ودعمهم لتمرير كل ما هو جديد ومفيد للطلاب، هذا وقد أشاد طلاب المدارس على استمتاعهم في الفعالية ومعرفتهم لأمور لم يعرفوها سابقا".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تقارير تلمح إلى علاقة ترامب باعتقال الوليد بن طلال | [3 قراءة]
2 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
3 تل ابيب: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
4 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
5 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 اصابة رجل (44 عامًا) بجراح متوسطة بعد ان قفز عن قارب | [0 مشاركة]
4 دار العلوم جديدة المكر تهنئ طلابها بإنجازاتهم | [0 مشاركة]
5 هل ستدخل ليال عبود الى عالم الدراما السورية؟ | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab