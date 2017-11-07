اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة عالمية 80 مليون يورو تنقذ سان جيرمان من ورطة نيمار وعقوبات الاتحاد الأوروبي

رياضة وشباب

80 مليون يورو تنقذ سان جيرمان من ورطة نيمار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

80 مليون يورو تنقذ سان جيرمان من ورطة نيمار وعقوبات الاتحاد الأوروبي

تشمل مصادر التمويل، عرض بعض اللاعبين للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبرزهم دي ماريا، الذي حدد مسئولو سان جيرمان، مبلغ 75 مليون يورو ثمنًا لبيعه، إضافة إلى لوكاس مورا وحارس المرمى كيفن تراب

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-07 14:33:34 A A

يعمل ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في عدة اتجاهات، للإفلات من أي عقوبات ممكنة، بعد ضم نيمار من صفوف برشلونة، مقابل 222 مليون يورو. وذكرت محطة راديو مونت كارلو، أن الخليفي يحاول بجدية إيجاد 80 مليون يورو، خلال الأسابيع المقبلة، للالتزام بلوائح اللعب المالي النظيف، وتفادي أي عقوبات ممكنة من الاتحاد الأوروبي.


نجوم باريس سان جيرمان

وأضافت أن هذا المبلغ سيمنح إشارة لمسئولي "يويفا"، بأن النادي الباريسي قادر على جلب إيرادات تغطي صفقة التعاقد مع نيمار.
ولفتت إلى أن مصادر تدبير المبلغ، ستأتي من إيرادات البث التليفزيوني وعوائد بيع تذاكر المباريات، إضافة إلى عقود الرعاية.
كما تشمل مصادر التمويل، عرض بعض اللاعبين للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأبرزهم دي ماريا، الذي حدد مسئولو سان جيرمان، مبلغ 75 مليون يورو ثمنًا لبيعه، إضافة إلى لوكاس مورا وحارس المرمى كيفن تراب.

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تقارير تلمح إلى علاقة ترامب باعتقال الوليد بن طلال | [3 قراءة]
2 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
3 تل ابيب: اصابة شاب بجراح خطيرة بعد تعرضه | [2 قراءة]
4 المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة | [2 قراءة]
5 اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 تاهوا في الظلام/ بقلم: اسماء طنوس | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 اصابة رجل (44 عامًا) بجراح متوسطة بعد ان قفز عن قارب | [0 مشاركة]
4 دار العلوم جديدة المكر تهنئ طلابها بإنجازاتهم | [0 مشاركة]
5 هل ستدخل ليال عبود الى عالم الدراما السورية؟ | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab