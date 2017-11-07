طرعان: عرس ديمقراطي في المدرسة الثانوية التكنولوجية

فاز الطالب حمزة ابراهيم دحلة من الصف الثاني عشر فرع كهرباء -رئيساً للمجلس، الطالب عدي أحمد عدوي من الصف الثاني عشر فرع ميكانيكي سيارات نائباً للرئيس، الطالب محمد زبيدات-عضو، الطالب حسن خطيب- عضو، الطالب عبد الله دحلة- عضو

بأجواء احتفالية ديمقراطية رائعة تم الاسبوع الفائت انتخابات لاختيار رئيس لمجلس الطلاب في المدرسة. سبق يوم الانتخاب حملة دعائية من قبل المرشحين لعرض برامجهم المستقبلية لما فية مصلحة المدرسة وطلابها.



خلال الانتخابات



بعد أن أدلى الطلاب بأصواتهم تم إعلان النتائج من قبل مدير المدرسة المربي علي زكي عدوي حيث أثمرت النتائج بفوز الطالب حمزة ابراهيم دحلة من الصف الثاني عشر فرع كهرباء -رئيساً للمجلس، الطالب عدي أحمد عدوي من الصف الثاني عشر فرع ميكانيكي سيارات نائباً للرئيس، الطالب محمد زبيدات-عضو، الطالب حسن خطيب- عضو، الطالب عبد الله دحلة- عضو.



ايضاً فازت الطالبة لينا عدنان عدوي من الصف العاشر فرع حاضنات -سكرتيرة للمجلس. قدّم مدير المدرسة التهاني لهم متمنّيا منهم أن يبذلوا قصارى جهودهم من اجل مصلحة المدرسة وطلابها أوّلاً واخيراً. كما وقدم مدير المدرسة السيد علي عدوي شكره للهيئة التدريسية، للجنة الإنتخابات ولمركزي التربية الاجتماعية لما قدموه لانجاح هذا اليوم. جاءت هذه الخطوات لتعزيز دور الطلاب وإقحامهم في اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تعزز أواصر العلاقات بين الطلاب وتزيد روح التعاون والإنتماء للمدرسة لما فيه مصلحة للجميع.