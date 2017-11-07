نينا عبد الملك تحيي حفلا ناجحا في ستوكهولم

أحيت النجمة اللبنانية الشابة نينا عبد الملك حفلا ناجحا في ستوكهولم بمشاركة النجم السوري ناصيف زيتون، حيث قدّمت باقة من أجمل الأغاني اللبنانية بالاإضافة إلى أغنيتها، واستمرات لساعات في إبهار الجمهور بغنائها. وأطلت نينا بإطلالة شبابية رياضية اعتبرها البعض غير مناسبة للوقوف على مسرح.

وقد عبّرت نينا عن سعادتها بعد الحفل بنشرها بعض الصور وتبت تعليقا قالت فيه: "ما رح فيي اوصف احساسي حالياً ، كانت حفلة بتجنن ، شكراً لكل يلي حضرو بحبكن كتير ونبسطت انو قدرت ابسطكن".