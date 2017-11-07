لجنة افشاء السلام في النقب: يجب القضاء على الفتنة بين اهل النقب والظاهرية

الشيخ اسامة العقبي مسؤول لجنة افشاء السلام في النقب:

إننا أمام فتنة عمياء تستوجب من كافة العقلاء اخمادها وتفويت الفرصة على المغرضين

أصدرت لجنة افشاء السلام في النقب المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني بيانا شجبت فيه بشدة مسلسل الاحداث المؤسفة والفتنة التي بزغت بين ابناء الشعب الواحد في النقب والظاهرية. وطالبت اللجنة بـ"وضع حد سريعا للتجاوزات من كافة الاطراف لا سيما الايادي الخبيثة التي تهدف الى تفتيت النسيج الاجتماعي بين ابناء الشعب الواحد".



الشيخ اسامة العقبي



وقال الشيخ اسامة العقبي مسؤول لجنة افشاء السلام في النقب: "إننا أمام فتنة عمياء تستوجب من كافة العقلاء اخمادها وتفويت الفرصة على المغرضين".

واستهجنت اللجنة بشدة مظاهر الاعتداء على عمال الضفة في النقب، وجاء في البيان: "هذه الاعتداءات تتنافى مع قيم ديننا وطيب عاداتنا وتقاليدنا ولا يعقل ابدا أن نعتدي جزافا على الآمنين والعمال كونهم من الضفة والاصل ان نجلهم ونحترمهم وهذا من ابجديات وأصالة شعبنا في النقب كما تستهجن اللجنة بشدة اصوات النشاز الصادرة من بعض المغرضين في الظاهرية والتي تهدف الى اذكاء نار الفتنة".