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فنانين فن عربي درة زروق في مقابلة تلفزيونية في تونس

فنانين

درة زروق في مقابلة تلفزيونية في تونس
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درة زروق في مقابلة تلفزيونية في تونس

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 17:50:16 A A

أطلت الفنانة التونسية ضيفة في بلدها على الإعلامي نوفل الورتاني في برنامجه لا باس، حيث أطلت بإطلالة سبورت اليجانت ناسبت البرنامح. وتحدّثت خلال البرنامج عن آخر أعمالها الفنية.


درة زروق

هذا ويشار إلى أنّ الفنانة درة زروق كانت قد شاركت في فيلم الشيخ جاكسون الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، وشاركها بطولته كل من الفنانين أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وماجد الكدواني والكثير من الفنانين غيرهم.

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