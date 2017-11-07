درة زروق في مقابلة تلفزيونية في تونس
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
أطلت الفنانة التونسية ضيفة في بلدها على الإعلامي نوفل الورتاني في برنامجه لا باس، حيث أطلت بإطلالة سبورت اليجانت ناسبت البرنامح. وتحدّثت خلال البرنامج عن آخر أعمالها الفنية.
درة زروق
هذا ويشار إلى أنّ الفنانة درة زروق كانت قد شاركت في فيلم الشيخ جاكسون الذي عرض بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى، وشاركها بطولته كل من الفنانين أحمد الفيشاوي وأحمد مالك وماجد الكدواني والكثير من الفنانين غيرهم.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك