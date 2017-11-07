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أخبار شريط الاخبار المركز: 18 بند اتهام ضد شاب من تل السبع

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المركز: 18 بند اتهام ضد شاب من تل السبع

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نشر: 2017-11-07 11:05:36 A A
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "في المركز ومع انتهاء الشرطة من تحقيقاتها في ملف اعتقال المشتبه 27 عاما من تل السبع بالنقب بملف بيع مخدرات عن طريق تطبيق برامج التليجرام عبر الهاتف النقال وبما طال قاصرين وبالغين سكان منطقة اللد وموديعين وريشون لتسيون وشوهم، مجموعة محكمة بالتلجرام جاءت تحت عنوان "superman2019" وتواصل من خلالها مع زبائنه مسوقا المخدرات عاقدا الصفقات وبما اشتمل مواد من مخدرات المريحوانا وتضمن حتى توصيل طلبية المخدرات للزبون بسيارته مقابل دفع مبلغ اخر حدده امام زبائنه وكل ذلك على مدار فترة اشهر طويلة حتى اعتقلته الشرطة متلبسا يوم 15.10 الفائت خلال عقده صفقة مخدرات باللد وبسيارته تم ضبط مواد مخدرات مختلفة واجهزة هواتف نقالة ومبلغ من النقود مشبوه المصادر، تم مؤخرا التقدم ضد المشتبه بلائحة الاتهام التي اشتلمت على 18 بندا جنبا الى جنب مع تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الاجراءات القانونية القضائية ضده"، وفقا للبيان.
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