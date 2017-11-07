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جبهة الناصرة بين مواجهة الاخفاقات والأخطاء والنهوض مجددا نحو الانتخابات/ سلام بلال

سلام بلال:



في النهاية اتفقنا على الكثير من الأمور، وحددنا نقاط الضعف والقوة، وأشرنا في البنان على الأخطاء والاخفاقات التي كانت، بمسؤولية وجرأة

القيادة الحالية، تقود بمسؤولية، ومتسلحين بعقلية منفتحة وبأسلوب نقاش مسؤول، واضعين نصب اعينهم مصلحة المدينة ومستقبلها أولا وقبل كل شيء



أشك في أن يملك أي تنظيم الجرأة والقدرة على القيام بهذا الامر، والحقيقة أن هذه العملية هي سيف ذو حدين، لانها من ناحية ممكن أن تكشف التقصيرات والتراجعات وتعيد بناء المسار

جبهة الناصرة جاهزة لكل اقتراح او مبادرة من شأنها تحقيق الهدف، مدججة بكوادر شابة منفتحة، همها الأول والأخير النهوض بالمدينة والنهوض بمجتمعنا ومحاربة كافة الظواهر الهدامة المؤلمة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-07 12:47:37 A نشر: 2017-11-07 12:47:37 A