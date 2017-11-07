الشرطة تغلق حيًا في باقة بشبهة وجود جسم مشبوه داخل حافلة

وصل خبير المتفجرات وقام بفحص الحافلة

اغلقت شرطة وادي عارة حي شارع بير بورين، في باقة الغربية، ذلك بشبهة العثور على جسم مشبوه داخل حافلة تابعة لإحدى الشركات.

هذا وقد وصل خبير المتفجرات وقام بفحص الحافلة وتم منع الدخول للمنطقة الى حين الإنتهاء من عملية الفحص.