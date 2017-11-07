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أخبار محاكم وجنائيات الشرطة تغلق حيًا في باقة بشبهة وجود جسم مشبوه داخل حافلة

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المثلث الشمالي الشرطة تغلق حيًا في باقة بشبهة وجود جسم مشبوه
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الشرطة تغلق حيًا في باقة بشبهة وجود جسم مشبوه داخل حافلة

وصل خبير المتفجرات وقام بفحص الحافلة

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-07 10:58:58 A A

اغلقت شرطة وادي عارة حي شارع بير بورين، في باقة الغربية، ذلك بشبهة العثور على جسم مشبوه داخل حافلة تابعة لإحدى الشركات.
هذا وقد وصل خبير المتفجرات وقام بفحص الحافلة وتم منع الدخول للمنطقة الى حين الإنتهاء من عملية الفحص.

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