القدس: ضبط اسلحة ومخدرات واعتقال 4 مشتبهين

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تم تحويل المشتبهين والمضبوطات للتحقيقات الجارية

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في القدس قامت قوات من الشرطة بمداهمة وتفتيش منازل 4 مشتبهين من سكان المدينة تخللها ضبط قطع اسلحة ووسائل قتالية ومسروقات وممتلكات مشبوهة مختلفة وكذلك مواد مخدرات جنبا الى جنب مع اعتقال المشتبهين الذين وعلى ما يبدو عملوا معا وشكلوا عصابة اقتحام دور مواطنين وسيارات وسرقات محكمة منظمة تركيزا على جنوب المدينة ونشطوا خلال فترة الاسابيع الاخيرة الماضية. هذا وتم تحويل المشتبهين والمضبوطات للتحقيقات الجارية"، وفقا للبيان.

مرفق من تصوير الشرطة