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أخبار محليات وقفة احتجاجية في بئر السبع ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة

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النقب وقفة احتجاجية ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة
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وقفة احتجاجية في بئر السبع ضد الاعتداء على السائق قصي زبارقة

شارك في الوقفة النائبان جمعة الزبارقة وطلب أبو عرار، وأعرب المشاركون عن استنكارهم لهذه التصرفات والاعمال بحق السائقين العرب 

احد المسؤولين في المحطة المركزية في بئر السبع:

الفيديو يظهر الصورة العكسية، حيث أنّ سائقي متروبولين هم من اعتدوا على رجال امن، وقد خالفوا تعليمات الدخول لمكان يمنع الدخول منه مشيا على الأقدام

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من: منى عرموش- مراسلة موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-07 10:29:54 A A

جرت اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية في المحطة المركزية في مدينة بئر السبع، للتضامن مع السائقين العرب والمضربين عن العمل بعد الاعتداء على السائق قصي زبارقة من بلدة الكسيفة على يد حراس الأمن. وشارك في الوقفة النائبان جمعة الزبارقة وطلب أبو عرار، وأعرب المشاركون عن استنكارهم لهذه التصرفات والاعمال بحق السائقين العرب.

 

هذا وقد أعرب سائقو الحافلات العرب الذين يعملون لصالح شركة متروبولين في بئر السبع عن استنكارهم الشديد جرّاء الإعتداء على حد تعبيرهم. هذا وقد تمّ نقل السائق الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد اصابته بجروح، فيما اعلن سائقو الحافلات العرب هناك عن تسويشات في العمل امس الاثنين. 

وصرح احد المسؤولين في المحطة المركزية في بئر السبع "الفيديو يظهر الصورة العكسية، حيث أنّ سائقي متروبولين هم من اعتدوا على رجال امن، وقد خالفوا تعليمات الدخول لمكان يمنع الدخول منه مشيا على الأقدام، وقد تم اعلامهم بذلك، كذلك ابلاغ السائق المذكور في الأمر، وتبين بعد فحص الكاميرات بانه هو اعتدى على رجل امن".

من جانبه قال مسؤول في شركة متروبولين:" تشويش المواصلات العامة احتجاجا على حادث الإعتداء على احد العمال على يد جهات من المحطة المركزية في بئر السبع غير مقبول علينا بتاتا، وسيكون له تأثير خطير. نحن نحقق في كافة التفاصيل حتى نستطيع فحص تفاصيل الحادث وبعدها سنعقب، حيث أنّ المس بالمسافرين ليس طريقة للرد على ما حصل وخاصة ان ادارة الشركة لا علاقة لها بالحادثة، وسيكون جيدًا اذا اعطى السائقون لنا وقتًا لفحص الحادثة كي نتخذ القرارات".

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