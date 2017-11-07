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أخبار محاكم وجنائيات اصابة متوسطة لرجل بعيار ناري في سوق البلدة القديمة في عكا ​

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عكا والمنطقة اصابة رجل بعيار ناري في البلدة القديمة عكا
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اصابة متوسطة لرجل بعيار ناري في سوق البلدة القديمة في عكا ​

نجمة داوود الحمراء:

هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (50 عامًا) أصيب بجروح متوسطة في القسم السفلي من جسمه

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 09:29:04 A A

أفاد الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء في بيانه اليوم الثلاثاء أنه "عند الساعة 09:01 تلقى أفراد الطاقم بلاغا حول مصاب بعيارات نارية في سوق البلدة القديمة في عكا، حيث هرع افراد الطاقم الى المكان وقدموا العلاج لرجل (50 عامًا) أصيب بجروح متوسطة في القسم السفلي من جسمه وتم نقله الى مستشفى نهاريا لاستكمال العلاج"، وفقا للبيان.

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