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انفجار سيارة في أشدود واصابة شخصين بجروح متفاوتة والخلفية جنائية

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تبين أن انفجارا قد حصل في سيارة مركونة في موقف سيارات بناية سكنية هناك الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق طال سيارات مركونة مجاورة ومما الحق اضرارا مادية وايضا اصيب شخصان بجروح التي وصفت لاحقا ما بين طفيفة ومتوسطة

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

نشر: 2017-11-07 08:53:00 A نشر: 2017-11-07 08:53:00 A