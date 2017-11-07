انفجار سيارة في أشدود واصابة شخصين بجروح متفاوتة والخلفية جنائية
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
تبين أن انفجارا قد حصل في سيارة مركونة في موقف سيارات بناية سكنية هناك الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق طال سيارات مركونة مجاورة ومما الحق اضرارا مادية وايضا اصيب شخصان بجروح التي وصفت لاحقا ما بين طفيفة ومتوسطة
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جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "صباح اليوم الثلاثاء في اشدود وقع انفجار في سيارة مركونة في موقف سيارات بناية سكنية هناك الأمر الذي أسفر عن اندلاع حريق طال سيارات مركونة مجاورة ومما الحق اضرارا مادية وايضا اصيب شخصان بجروح التي وصفت لاحقا ما بين طفيفة ومتوسطة احيلا على اثرها لتلقي العلاج في المستشفى والتحقيقات جارية وسط ترجيح شبهات الخلفية وعلى ما يبدو الجنائية البحتة"، وفقا للبيان.
مكان الانفجار- تصوير: نجمة داوود الحمراء
تصوير: الشرطة
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