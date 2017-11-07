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أخبار محاكم وجنائيات المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة في البلدة

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المغار والقضاء المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة
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المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة في البلدة

المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:

تواصل ابشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح كافة من معالمها بعد

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-07 09:29:01 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في المغار في الشمال تم القاء قنبلتي صوت اتجاه حيز قسم الشرطة الكائن في البلدة هناك والذي كان مغلقا خاليا من المواطنين ساعتها ومن دون تسجيل اصابات أو اضرار بحيث تواصل ابشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح كافة من معالمها بعد"، وفقا للبيان.

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