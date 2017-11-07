المغار والقضاء المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة
المغار: القاء قنبلتي صوت على قسم الشرطة في البلدة
المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:
تواصل ابشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح كافة من معالمها بعد
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري: "خلال ساعات الليلة الماضية في المغار في الشمال تم القاء قنبلتي صوت اتجاه حيز قسم الشرطة الكائن في البلدة هناك والذي كان مغلقا خاليا من المواطنين ساعتها ومن دون تسجيل اصابات أو اضرار بحيث تواصل ابشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح كافة من معالمها بعد"، وفقا للبيان.
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك