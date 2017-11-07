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رياضة وشباب رياضة عالمية جريزمان يضع شرطاً للموافقة على الانتقال إلى برشلونة

رياضة وشباب

جريزمان يضع شرطاً للموافقة على الانتقال إلى برشلونة
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جريزمان يضع شرطاً للموافقة على الانتقال إلى برشلونة

 المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً يريد الحصول على عرش ليونيل ميسي في نادي برشلونة في المستقبل ، لكنه يريد الآن ضمانات للعب بشكل مستمر

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-07 15:26:21 A A

 حدد أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني الشروط التي يريدها قبل الموافقة على الانتقال إلى صفوف برشلونة حسبما ذكرت تقارير صحفية إسبانية.

 

وأشارت هذه التقارير أن المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 26 عاماً يريد الحصول على عرش ليونيل ميسي في نادي برشلونة في المستقبل ، لكنه يريد الآن ضمانات للعب بشكل مستمر.ولا يزال مستقبل أنطوان جريزمان غير مؤكد في نادي أتلتيكو مدريد على الرغم من توقيعه عقداً جديداً في الصيف الماضي ، بعد أن ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومنذ ذلك الحين، فقد برز جريزمان كواحد من المهاجمين المرشحين للانتقال إلى برشلونة لخلافة لويس سواريز الذي تؤكد صحيفة “جول” أنه سيرحل عن الفريق الكتلوني بعد أشهر قليلة.وكشفت الصحيفة عن رسالة وجهها أنطوان جريزمان ، والتي أكد من خلالها موافقته على الانتقال إلى برشلونة في حال اللعب بشكل مستمر ، وأن يصبح الرجل الرئيسي في الفريق.واعتاد برشلونة على التوقيع مع اللاعبين الفرنسيين في السنوات الأخيرة مثل صامويل أومتيتي، عثمان ديمبيلي ولوكاس ديني ، فيما يعول البرسا على هؤلاء اللاعبين لضم جريزمان.

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