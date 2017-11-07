تقارير: مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد وبرشلونة في التشكيلة الأغلى

تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي تحتل المركز الأول بقيمة 1،196 مليون يورو، وذلك بفضل النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي وصلت قيمته إلى 145 مليون يورو

أكدت صحيفة AS الإسبانية والمقربة من الأندية المدريدية، أن مانشستر سيتي الإنجليزي يتفوق على قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة كأعلى فريق من الناحية المالية، وفقثا لأحدث دراسة من شبكة CIES.



مانشستر سيتي

وقالت الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، إن تشكيلة مانشستر سيتي الإنجليزي تحتل المركز الأول بقيمة 1،196 مليون يورو، وذلك بفضل النجم البلجيكي كيفين دي بروين، الذي وصلت قيمته إلى 145 مليون يورو.



وأشارات إلى أن نادي توتنهام الإنجليزي، يأتي في المرتبة الثانية بقيمة وصلت إلى 1،173 مليون يورو، وذلك بسبب القيمة الكبيرة للمهاجم هاري كين والتي تقدر بـ186 مليون يورو، وفي المركز الثالث يأتي نادي برشلونة الإسباني بـ1،130 مليون يورو، مع قيمة كبيرة للمهاجم الأوروغواياني لويس سواريز وصلت إلى 134 مليون يورو متفوقاً على ليونيل ميسي.

وأوضحت أن في المركزين الرابع والخامس تشيلسي ومانشستر يونايتد الإنجليزيان، 1،044 مليون يورو قيمة الفريق اللندني، و919 مليون يورو لكتيبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مع قيمة كبيرة للثنائي روميلو لوكاكو وإيدين هازارد.

وأردفت أن أندية ريال مدريد، ليفربول، باريس سان جيرمان، أتلتيكو مدريد، يوفنتوس. يأتون في المراكز الخامسة الأخيرة بالترتيب، بينما يحتل نادي بايرن ميونيخ الألماني المركز الثالث عشر.