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رياضة وشباب رياضة محلية الليلة: هبوعيل مصمص يواجه هبوعيل القدس ضمن كأس الدولة

رياضة وشباب

وادي عارة الليلة: هبوعيل مصمص يواجه هبوعيل القدس
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الليلة: هبوعيل مصمص يواجه هبوعيل القدس ضمن كأس الدولة

أكد نسيم اغبارية على أنه بمقدور فريقه احداث المفاجأة والتأهل الى المرحلة المقبلة

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من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 13:04:57 A A

 

يخوض فريق الدرجة الثالثة هبوعيل مصمص، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السابعة والنصف على استاد السلام في أم الفحم، مباراة أمام فريق الدرجة الأولى هبوعيل القدس، ضمن مباريات المرحلة السادسة في نطاق مسابقة كأس الدولة. ويتربع فريق مصمص، باشراف المدرب نسيم اغبارية، على عرش لائحة منطقة يزراعيل برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات متتالية، محافظا على نسبة كاملة من النجاح. وأكد نسيم اغبارية على أنه بمقدور فريقه احداث المفاجأة والتأهل الى المرحلة المقبلة، علما أن فريق القدس يضم لاعبين مجربين، ومن بينهم المهاجم هيثم حلبي.


نسيم اغبارية

 

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