هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة يفترقان بالتعادل بهدفين لكل منهما

جاءت المباراة مثيرة وهجومية منذ اللحظة الأولى، فتقدم الفريق الضيف في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب عومر تساليشير

افترق فريقا هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الممتازة. وأجريت المباراة على استاد جرين في نتسيرت عيليت، بحضور 500 متفرج، ومن بينهم أدهم هادية، مدرب فريق مكابي الاخاء الناصرة، حيث سيلعب فريقه ضد نتسيرت عيليت بعد العودة من الاستراحة.

وجاءت المباراة مثيرة وهجومية منذ اللحظة الأولى، فتقدم الفريق الضيف في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب عومر تساليشير، وعادله يوفال يوسيفوفيتش في الدقيقة الخامسة والثلاثين. وأعاد دودي تويتو التفوق للعفولة في الدقيقة الثالثة والستين، لكن جاي ديان أدرك التعادل مجددا من ركلة جزاء 11م في الدقيقة الثانية والثمانين. وشارك اللاعبان أحمد قسوم واياس عرّاف في تشكيلة نتسيرت عيليت.