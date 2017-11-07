اغلاق
اغلاق
رياضة وشباب رياضة محلية هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة يفترقان بالتعادل بهدفين لكل منهما

رياضة وشباب

الناصرة والقضاء هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة يفترقان بالتعادل
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة يفترقان بالتعادل بهدفين لكل منهما

جاءت المباراة مثيرة وهجومية منذ اللحظة الأولى، فتقدم الفريق الضيف في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب عومر تساليشير

أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-07 02:47:56 A A

افترق فريقا هبوعيل نتسيرت عيليت وهبوعيل العفولة بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الممتازة. وأجريت المباراة على استاد جرين في نتسيرت عيليت، بحضور 500 متفرج، ومن بينهم أدهم هادية، مدرب فريق مكابي الاخاء الناصرة، حيث سيلعب فريقه ضد نتسيرت عيليت بعد العودة من الاستراحة.

وجاءت المباراة مثيرة وهجومية منذ اللحظة الأولى، فتقدم الفريق الضيف في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب عومر تساليشير، وعادله يوفال يوسيفوفيتش في الدقيقة الخامسة والثلاثين. وأعاد دودي تويتو التفوق للعفولة في الدقيقة الثالثة والستين، لكن جاي ديان أدرك التعادل مجددا من ركلة جزاء 11م في الدقيقة الثانية والثمانين. وشارك اللاعبان أحمد قسوم واياس عرّاف في تشكيلة نتسيرت عيليت. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 تقارير تلمح إلى علاقة ترامب باعتقال الوليد بن طلال | [3 قراءة]
2 مقتل امير سعودي وعدد من المسؤولين في تحطم طائرة | [2 قراءة]
3 في المسألة الطائفية والسورية/ عبد الحكيم مفيد | [2 قراءة]
4 فيديو - تذمر سائقي حافلات عرب من بئر السبع | [2 قراءة]
5 النقب: التمهيد لتقديم لائحة إتهام ضد مشتبهين | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
2 ابتداء من 1.12.17: راتب الحد الأدنى سيرتفع | [0 مشاركة]
3 الطقس: اجواء غائمة جزئيا | [0 مشاركة]
4 وعد بلفور أم بريطانيا؟/ د.حسام الدجني | [0 مشاركة]
5 جسر الزرقاء: مداهمة منزل وضبط سلاح | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab