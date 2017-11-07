اليوم: مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية بجميع مناطقها
الدرجة الثانية – الأسبوع 9
المنطقة الشمالية "أ"
الأخوة كفر مندا 14:00 مكابي معلوت (الثلاثاء) في شفاعمرو
هبوعيل كفر سميع 14:30 بيتار نهاريا (الثلاثاء) في كفر سميع
نادي كفر كنا 14:30 مكابي شفاعمرو (الثلاثاء) في كفر كنا
اتحاد مجد الكروم 14:30 هبوعيل كوكب (الثلاثاء) في نحف
المنطقة الشمالية "ب"
هبوعيل صندلة 13:45 النهضة الناصرة (الثلاثاء) في أم الفحم
هبوعيل الفريديس 14:00 اتحاد كفر قرع (الثلاثاء) في طوبروق
هبوعيل طيرة الكرمل 14:30 مكابي اكسال (الثلاثاء) في طيرة الكرمل
مكابي الرينة 14:30 هبوعيل عرعرة (الثلاثاء) في كريات آتا
شباب طرعان 14:30 هبوعيل رموت منشيه (الثلاثاء) في البعينة النجيدات
هبوعيل زلفة 17:00 نادي دبورية (الثلاثاء) في أم الفحم
المنطقة الجنوبية "أ"
شمشون كفر قاسم 14:00 شمشون تل أبيب (الثلاثاء) في كفر قاسم
عميشاف بيتح تكفا 14:30 أبناء الطيبة (الثلاثاء) في بيتح تكفا
نادي يافا 14:30 هبوعيل برديسيا (الثلاثاء) في يافا
عيروني بيت دجان 14:30 بيتار بيتح تكفا (الثلاثاء) في بيت دجان
شباب الطيبة 14:30 هبوعيل كريات أونو (الثلاثاء) في الطيبة
رابطة حولون 20:00 هبوعيل نحلات يهودا (الثلاثاء) في حولون
المنطقة الجنوبية "ب"
نادي بئر السبع 14:00 مكابي نتيفوت (الثلاثاء) في بئر السبع
رابطة أشدود 14:00 يتشلئيل رحوفوت (الثلاثاء) في أشدود
بيتار معليه أدوميم 14:30 بيتار جفعات زئيف (الثلاثاء) في معليه أدوميم
مكابي سديروت 14:30 عيروني بيت شيمش (الثلاثاء) في سديروت
مكابي كريات ملآخي 14:30 مكابي بئر السبع (الثلاثاء) في كريات ملآخي
عيروني موديعين 14:30 هبوعيل ايلات (الثلاثاء) في موديعين
نادي شيكون همزراح 14:30 نادي أشدود (الثلاثاء) في شيكون همزراح
نادي يروحام 14:30 شباب رهط (الثلاثاء) في يروحام
كأس الدولة – الجولة السادسة
هبوعيل مصمص 19:30 هبوعيل القدس (الثلاثاء) في أم الفحم