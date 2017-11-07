اليوم: مباريات الأسبوع التاسع ضمن الدرجة الثانية بجميع مناطقها

الدرجة الثانية – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية "أ"

الأخوة كفر مندا 14:00 مكابي معلوت (الثلاثاء) في شفاعمرو

هبوعيل كفر سميع 14:30 بيتار نهاريا (الثلاثاء) في كفر سميع

نادي كفر كنا 14:30 مكابي شفاعمرو (الثلاثاء) في كفر كنا

اتحاد مجد الكروم 14:30 هبوعيل كوكب (الثلاثاء) في نحف

المنطقة الشمالية "ب"

هبوعيل صندلة 13:45 النهضة الناصرة (الثلاثاء) في أم الفحم

هبوعيل الفريديس 14:00 اتحاد كفر قرع (الثلاثاء) في طوبروق

هبوعيل طيرة الكرمل 14:30 مكابي اكسال (الثلاثاء) في طيرة الكرمل

مكابي الرينة 14:30 هبوعيل عرعرة (الثلاثاء) في كريات آتا

شباب طرعان 14:30 هبوعيل رموت منشيه (الثلاثاء) في البعينة النجيدات

هبوعيل زلفة 17:00 نادي دبورية (الثلاثاء) في أم الفحم



المنطقة الجنوبية "أ"

شمشون كفر قاسم 14:00 شمشون تل أبيب (الثلاثاء) في كفر قاسم

عميشاف بيتح تكفا 14:30 أبناء الطيبة (الثلاثاء) في بيتح تكفا

نادي يافا 14:30 هبوعيل برديسيا (الثلاثاء) في يافا

عيروني بيت دجان 14:30 بيتار بيتح تكفا (الثلاثاء) في بيت دجان

شباب الطيبة 14:30 هبوعيل كريات أونو (الثلاثاء) في الطيبة

رابطة حولون 20:00 هبوعيل نحلات يهودا (الثلاثاء) في حولون

المنطقة الجنوبية "ب"

نادي بئر السبع 14:00 مكابي نتيفوت (الثلاثاء) في بئر السبع

رابطة أشدود 14:00 يتشلئيل رحوفوت (الثلاثاء) في أشدود

بيتار معليه أدوميم 14:30 بيتار جفعات زئيف (الثلاثاء) في معليه أدوميم

مكابي سديروت 14:30 عيروني بيت شيمش (الثلاثاء) في سديروت

مكابي كريات ملآخي 14:30 مكابي بئر السبع (الثلاثاء) في كريات ملآخي

عيروني موديعين 14:30 هبوعيل ايلات (الثلاثاء) في موديعين

نادي شيكون همزراح 14:30 نادي أشدود (الثلاثاء) في شيكون همزراح

نادي يروحام 14:30 شباب رهط (الثلاثاء) في يروحام

كأس الدولة – الجولة السادسة

هبوعيل مصمص 19:30 هبوعيل القدس (الثلاثاء) في أم الفحم