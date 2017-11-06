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رياضة وشباب رياضة محلية فوز خارجي كبير لفتيات مجد الكروم بكرة القدم على فتيات الخضيرة

رياضة وشباب

الشاغور فوز خارجي كبير لفتيات مجد الكروم بكرة القدم
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فوز خارجي كبير لفتيات مجد الكروم بكرة القدم على فتيات الخضيرة

فتيات " كشرونوت " الخضيرة تقدمن بالنتيجة خلال الشوط الاول الا انهم اكتفوا بهدف واحد مما اتاح الفرصة لفتيات مجد الكروم العودة للمباراة في الخمس دقائق الاخيرة بها افلحت اللاعب المتالقة ايه عابد من معادة النتيجة  وكان ذلك في الدقيقة ال 85

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من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-06 23:21:38 A A

حقق فريق فتيات مجد الكروم بكرة القدم بقيادة المدرب سامر جابر احدى اكبر الانتصارات للفريق في السنوات  الاخيرة بفوزهن الخارجي على فتيات " كشرونوت" الخضيرة  في المباراة  التي جرت الليلة في الخضيرة .

فتيات " كشرونوت " الخضيرة تقدمن بالنتيجة خلال الشوط الاول الا انهم اكتفوا بهدف واحد مما اتاح الفرصة لفتيات مجد الكروم العودة للمباراة في الخمس دقائق الاخيرة بها افلحت اللاعب المتالقة ايه عابد من معادة النتيجة  وكان ذلك في الدقيقة ال 85 , وفي الوقت بدل الضائع  افلحت اللاعب عدن فرحات من تسجيل هدف الفوز الثمين لفتيات مجد الكروم .الجدير ذكره ان  فريق كشرونوت الخضيرة يعد كافضل  فريق في الدوري وهو احد المنافسين لفتيات مجد  الكروم لاحتلال المرتبة الاولى ولهذا  الفوز  الكبير ابعاده على الدوري مستقبلاً .

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