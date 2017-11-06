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أخبار محاكم وجنائيات تجميد الاجراءات القضائية بحق 5 بيوت غير مرخصة في قرية السيد

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النقب تجميد الاجراءات القضائية بحق 5 بيوت غير مرخصة
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تجميد الاجراءات القضائية بحق 5 بيوت غير مرخصة في قرية السيد

 بين المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله للمستشار القضائي للحكومة بالدلائل والبينات ان قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية

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موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 22:23:11 A A

وصل الى موقع العرب بيان جاء فيه :" جمّد المستشار القضائي للحكومة 5 ملفات جنائية قدمت بحق مبانٍ سكنية غير مرخصة في قرية السيد في الجنوب وذلك بعد ان اقنع المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله المستشار القضائي الحكومة بعدم شرعية وعدالة الاستمرار في الاجراءات بخصوص هذه البيوت وذلك للظروف الخاصة التي تعيشها قرية السيد. ويذكر ان هذا القرار ينضم الى قرار سابق منذ عدة اشهر جمّد فيه المستشار القضائي للحكومة حسب طلب المحامين ناصر وعون الله عون الله 30 ملفا لبيوت سكنية في قرية السيد".



واضاف البيان :" قد بين المحاميان قيس ناصر وعون الله عون الله للمستشار القضائي للحكومة بالدلائل والبينات ان قرية السيد هي قرية معترف بها ولها خارطة هيكلية تفصيلية، الا ان سلطة اراضي اسرائيل هي التي منعت السكان من الحصول على رخص بناء حين كانت تطالبهم بالتنازل عن حقوقهم في اراضيهم كشرط للحصول على قسيمة بناء الى ان تراجعت سلطة اراضي اسرائيل عن هذا الشرط بعد ان توجه السكان قبل عامين لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله وطالبوا ابطال هذا الشرط التعسفي وقد ابطل فعلا. وعليه ولحساسية قضية قرية السيد وظروفها الخاصة تقرر تجميد الاجراءات الجنائية في 5 ملفات لبيوت سكنية غير مرخصة في قرية السيد. الى ذلك عبر اصحاب البيوت والسيد ابراهيم محمد السيد رئيس اللجنة المحلية في قرية السيد عن فرحتهم لهذه القرارات وشكروا المحامين قيس ناصر وعون الله عون الله على عملهم الدؤوب من اجل الحفاظ على حقوق المواطنين في قرية السيد". 

 

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