نتائج مباريات الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي
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الدرجة العليا – الأسبوع 10
هبوعيل أشكلون - هبوعيل كريات شمونة 0-0
الدرجة الممتازة – الأسبوع 10
هبوعيل مرمورك - عيروني نيشر 1-0
هبوعيل ريشون لتسيون - هبوعيل شباب اللد 2-1
هبوعيل نتسيرت عيليت - هبوعيل العفولة 2-2
الدرجة الثانية – الأسبوع 9
المنطقة الشمالية "أ"
نادي هضبة الجولان - الاخاء عكا 2-1
الأخوة عرابة - شباب طمرة 2-1
المنطقة الشمالية "ب"
نادي برديس حنا - هبوعيل دالية الكرمل 2-3
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