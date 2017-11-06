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رياضة وشباب رياضة محلية نتائج مباريات الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

رياضة وشباب

نتائج مباريات الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائي
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نتائج مباريات الاثنين في مختلف درجات الدوري الاسرائيلي

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من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 21:51:28 A A

الدرجة العليا – الأسبوع 10


هبوعيل أشكلون - هبوعيل كريات شمونة 0-0

الدرجة الممتازة – الأسبوع 10

هبوعيل مرمورك - عيروني نيشر 1-0
هبوعيل ريشون لتسيون - هبوعيل شباب اللد 2-1
هبوعيل نتسيرت عيليت - هبوعيل العفولة 2-2

الدرجة الثانية – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية "أ"

نادي هضبة الجولان - الاخاء عكا 2-1
الأخوة عرابة - شباب طمرة 2-1

المنطقة الشمالية "ب"

نادي برديس حنا - هبوعيل دالية الكرمل 2-3

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