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خسارة شباب اللد أمام مضيفه ريشون لتسيون بهدفين مقابل هدف

تقدم الفريق اللداوي بهدف للمهاجم فيكتور مرعي في الدققة الخمسين، بيد أن فرحة اللداويين لم تدم طويلا

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من:حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 22:49:51 A A

خسر فريق هبوعيل شباب اللد مباراته الخارجية أمام مضيفه فريق هبوعيل عيروني ريشون لتسيون بهدفين مقابل هدف، ضمن مباريات الأسبوع العاشر في دوري الدرجة الممتازة.

وقد تقدم الفريق اللداوي بهدف للمهاجم فيكتور مرعي في الدققة الخمسين، بيد أن فرحة اللداويين لم تدم طويلا، فبعد دقيقة واحدة فقط نجح فريق ريشون لتسيون بادراك هدف التعادل عن طريق اللاعب عمري شيكل. وحاول اللداويون اعادة التفوق لصالحهم، لكن محاولاتهم ذهبت هباء، وبدل ذلك استطاع اللاعب احداث المنقلب في الدقيقة الثالثة بعد التسعين، ليمنى شباب اللد بخسارة أليمة، وليتوقف رصيده عند تسع نقاط.

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