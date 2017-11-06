مدن الساحل تل ابيب: اصابة شاب (30 عامًا) بجراح خطيرة بعد تعرضه
تل ابيب: اصابة شاب عربي (30 عامًا) بجراح خطيرة بعد تعرضه للطعن
باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث
أعطيه كمان تشانس!.. عبي من مفعال هبايس والـ5 بتصير 5000! حابب تربح وحابب أنه تتحول الـ5.. اضغط هنا وعبي من تشانس وراح تكون مبسوط.. الفرصة
افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه اصيب مساء الاثنين، شاب (30 عامًا) بجراح خطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة تل ابيب .وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى ". وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث .
وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :"مساء الاثنين في تل ابيب يافا تعرض مواطن عربي (46 عاما) من السكان هناك لطعن مما اصابه بالغا احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى جنائيات ".
تعقيبات فيسبوك
العناوين الرئيسية
الأكثر قراءة
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك