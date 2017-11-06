تل ابيب: اصابة شاب عربي (30 عامًا) بجراح خطيرة بعد تعرضه للطعن

باشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث

افاد المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء :" انه اصيب مساء الاثنين، شاب (30 عامًا) بجراح خطيرة، بعد تعرضه للطعن في مدينة تل ابيب .وعملت طواقم الاسعاف على تقديم الاسعافات الاولية للمصاب ونقله الى المستشفى ". وباشرت الشرطة التحقيق في اسباب الحادث .



وجاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :"مساء الاثنين في تل ابيب يافا تعرض مواطن عربي (46 عاما) من السكان هناك لطعن مما اصابه بالغا احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى وسط مباشرة الشرطة اعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي تعود خلفيتها وعلى ما يبدو الى جنائيات ".

