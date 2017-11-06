وفد المشتركة يطالب الدول الاوروبية التصدي لقانون القومية اليهودية وسياسة الهدم

سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية غير المسبوقة بهدف طرح قضايا الجماهير العربية امام الهيئات الدولية والاوروبية

في صلب الزيارة: خطورة التشريعات العنصرية والتصعيد الحكومي في السياسات العنصرية والتحريض على المواطنين العرب، وهدم البيوت العربية

وصل اليوم الى العاصمة البلجيكية بروكسل وفد لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة لاجراء لقاءات سياسية رفيعة المستوى في مقر الاتحاد الاوروبي، وذلك للمرة الاولى بهذا المستوى الجماعي للممثلين البرلمانيين للجماهير العربية في البلاد. ويشارك بالوفد النواب د. يوسف جبارين، رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمشتركة، ومسعود غنايم، وجمال زحالقة وعايدة توما-سليمان، بالاضافة الى جعفر فرح، مدير مركز مساواة الذي طور شبكة علاقات دولية ونسّق جزء من اللقاءات، وهناء عموري من مؤسسة روزا لوكسمبورغ الالمانية.

ويشمل برنامج الوفد سلسلة من اللقاءات مع ممثلي الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، وفي البرلمان الاوروبي، ومع مسؤولي منطقة الشرق الاوسط واسرائيل وفلسطين. كما وتشمل الزيارة اجتماعات في الخارجية البلجيكية والخارجية الفرنسية، كما من المتوقع ان يلتقي الوفد مع السكرتير العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (منظمة ال OECD).

وتأتي هذه اللقاءات الدبلوماسية غير المسبوقة بهدف طرح قضايا الجماهير العربية امام الهيئات الدولية والاقليمية، وتجنيد متخذي القرار في السياسات الدولية والاوروبية لدعم حقوق المواطنين العرب وحماية مكانتهم.

وسيلتقي الوفد بممثل الاتحاد الاورربي لقضايا حقوق الانسان، وبرئيس لجنة حقوق الانسان في البرلمان الاوروبي، وبمسؤول الشرق الاوسط في دائرة العلاقات الدولية للاتحاد الاوروبي، وبلجنة الاتحاد الاوروبي للعلاقات مع اسرائيل، وبلجنة الاتحاد الاوروبي للعلاقات مع فلسطين.

كما سيلتقي الوفد بالعديد من اعضاء البرلمان المؤثرين بقضايا المنطقة وبممثلي الاحزاب السياسية المختلفة، وبمؤسسات حقوقية اوروبية وشرق اوسطية، بالاضافة الى لقاءات مع المسؤولين البلجيكيين والفرنسيين.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود القائمة المشتركة لتسليط الأضواء الدولية حول خطورة التشريعات العنصرية في الكنيست، وخاصة قانون القومية اليهودية، والتصعيد الحكومي في السياسات العنصرية والتحريض على المواطنين العرب، وخاصة هدم البيوت العربية واستهداف الوجود العربي في النقب.