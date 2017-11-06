حضّري الكاكاو الساخن بالقرفة.. صحتين وهنا

المقادير

- حليب : 4 اكواب

- القرفة : عود

- الشوكولاطة : نصف كوب (مفرومة)



صورة توضيحية



طريقة التحضير

1. ضعي الحليب في قدر على النار مع عود القرفة حتى يبدأ بالغليان.

2. أضيفي الشوكولاطة المفرومة وخففي النار واتركيها حتى تذوب تماماً دون تحريك.

3. عند ذوبان الشوكولاطة حركي المزيج حتى يتجانس ثم أطفئي النار.

4. اسكبي المزيج في الأكواب وقدميه ساخناً.