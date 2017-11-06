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مطبخ مشروبات حضّري الكاكاو الساخن بالقرفة.. صحتين وهنا

مطبخ

حضّري الكاكاو الساخن بالقرفة.. صحتين وهنا
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حضّري الكاكاو الساخن بالقرفة.. صحتين وهنا

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-08 07:30:02 A A

المقادير
- حليب : 4 اكواب
- القرفة : عود
- الشوكولاطة : نصف كوب (مفرومة)


صورة توضيحية

طريقة التحضير
1. ضعي الحليب في قدر على النار مع عود القرفة حتى يبدأ بالغليان.
2. أضيفي الشوكولاطة المفرومة وخففي النار واتركيها حتى تذوب تماماً دون تحريك.
3. عند ذوبان الشوكولاطة حركي المزيج حتى يتجانس ثم أطفئي النار.
4. اسكبي المزيج في الأكواب وقدميه ساخناً. 

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