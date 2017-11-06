السيسي: جهودنا مستمرة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من أجل حل عادل وشامل

أكد الرئيس السيسي على أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية

قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، حتى التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يُسهم في استعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتهيئة المناخ اللازم لتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي بما يلبي طموح شعوب جميع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي



وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان له عقب اللقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس، ولرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على هامش اعمال منتدى شباب العالم، إن اللقاء شهد استعراضًا لآخر تطورات القضية الفلسطينية وسُبل إحياء عملية السلام، حيث أكد الرئيس السيسي على أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للقضية الفلسطينية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الفلسطيني، أكد حرصه على التشاور المستمر مع الرئيس السيسي، مشيداً بجهود مصر الصادقة لتحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، معربا عن تقديره لدور مصر التاريخي في المنطقة وفي الدفاع عن الحقوق الفلسطينية.

كما أكد الرئيس محمود عباس على أن السلطة الفلسطينية عازمة على بذل أقصى الجهد لتوحيد الشعب الفلسطيني وتمكينه من مواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهه.