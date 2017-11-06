فيديو - سائقو حافلات عرب من بئر السبع: رجال أمن اعتدوا على سائق لأسباب عنصرية

تمّ نقل السائق الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد اصابته بجروح، فيما اعلن سائقو الحافلات العرب هناك عن تسويشات في العمل اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء

سائقو حافلات عرب:

تصرّف رجال الأمن عنصري من الدرجة الأولى، فسائق الحافلة لم يتعرض لهم بتاتا بل هم من انهالوا عليه بالضرب مع انه كان يرتدي الملابس التي تؤكد أنّه سائق حافلة، وهذا يدل على ان تصرفهم عنصري ولا يمكن السكوت عنه

المحطة المركزية في بئر السبع:

سائقو متروبولين هم من اعتدوا على رجال امن، وقد خالفوا تعليمات الدخول لمكان يمنع الدخول منه مشيا على الأقدام، وقد تم اعلامهم بذلك، كذلك ابلاغ السائق المذكور في الأمر، وتبين بعد فحص الكاميرات بانه هو اعتدى على رجل امن

أعرب سائقو حافلات عرب يعملون لصالح شركة متروبولين في بئر السبع عن استنكارهم الشديد جرّاء "الإعتداء على سائق من الكسيفة على يد رجال الأمن العاملين في المحطة المركزية في المدينة"، على حد تعبيرهم. هذا وقد تمّ نقل السائق الى مستشفى سوروكا في بئر السبع بعد اصابته بجروح، فيما اعلن سائقو الحافلات العرب هناك عن تسويشات في العمل اليوم الاثنين ويوم غد الثلاثاء، تضامنا مع السائق المصاب واحتجاجا على تصرف رجال الأمن الذي وصفوه بـ"العنصري".

وقال سائقو حافلات عرب:" تصرّف رجال الأمن عنصري من الدرجة الأولى، فسائق الحافلة لم يتعرض لهم بتاتا بل هم من انهالوا عليه بالضرب مع انه كان يرتدي الملابس التي تؤكد أنّه سائق حافلة، وهذا يدل على ان تصرفهم عنصري ولا يمكن السكوت عنه ولا باي شكل من الأشكال".

السائق خالد عرجان قال:"اننا نستنكر ما تعرض له السائق من الكسيفة، لذلك قررنا تشويش العمل ابتداء من اليوم كذلك يوم غد الثلاثاء. ما حصل أنّ رجال الأمن اعتدوا على السائق لانه مر من بوابة ممنوع الدخول منها، وهو لم يعلم بهذه التعليمات، كذلك نحن، فبدلا من ان يعاملوه باسلوب مقبول قرروا استخدام العنف". وتابع:"بنظرنا فان الحديث يدور عن تعامل عنصري، فقط لأنّ السائق عربي. نحن ننظر الى الحادثة بمنتهى الخطورة ونطالب تحقيق جدي لكشف الحقيقة".



تعقيب المحطة المركزية في بئر السبع

وصرح احد المسؤولين في المحطة المركزية في بئر السبع "الفيديو يظهر الصورة العكسية، حيث أنّ سائقي متروبولين هم من اعتدوا على رجال امن، وقد خالفوا تعليمات الدخول لمكان يمنع الدخول منه مشيا على الأقدام، وقد تم اعلامهم بذلك، كذلك ابلاغ السائق المذكور في الأمر، وتبين بعد فحص الكاميرات بانه هو اعتدى على رجل امن".



من جانبه قال مسؤول في شركة متروبولين:" تشويش المواصلات العامة احتجاجا على حادث الإعتداء على احد العمال على يد جهات من المحطة المركزية في بئر السبع غير مقبول علينا بتاتا، وسيكون له تأثير خطير. نحن نحقق في كافة التفاصيل حتى نستطيع فحص تفاصيل الحادث وبعدها سنعقب، حيث أنّ المس بالمسافرين ليس طريقة للرد على ما حصل وخاصة ان ادارة الشركة لا علاقة لها بالحادثة، وسيكون جيدًا اذا اعطى السائقون لنا وقتًا لفحص الحادثة كي نتخذ القرارات".



النائب طلب ابو عرار لشركة متربولين يجب معاقبة حراس الأمن الذين اعتدوا على سائق عربي

توجه النائب طلب ابو عرار الى شركة متربولين للمواصلات العامة في بئر السبع، لمعاقبة حراس الأمن الذين اعتدوا على سائق عربي من سكان الجنوب اليوم الاثنين، بدون ذنب يذكر، حيث أوقعوا السائق أرضا في موقف السيارات وامام المارة، حيث اضطر السائق الى تلقي العلاج اثر ذلك الاعتداء الاثم في مستشفى سوروكا في بئر السبع.كما طالب ابو عرار شركة متربولين بفحص اداء شركة الأمن الجديدة التي تعمل في "ترمينال بئر السبع"، حيث يشتكي السائقون والزبائن من جلافة وسوء تعامل الحراس، كما طالب بتوقيف عمل الشركة.

وأضاف ابو عرار:" نحن سنقف الى جانب السائقين، ولن نسكت عن التصرف العنصري الحاقد الذي يمارس ضد اي عربي، وعلى كل شركة تحترم سائقيها منع أذاهم، لذا يجب معاقبة شركة الأمن، وحراس الأمن الذين اعتدوا على السائق العربي".وتجدر الإشارة الى ان عدد من السائقين أعلنوا الاضراب الان، ويعتصم قسم منهم الان في موقف الحافلات، احتجاجا على الاعتداء على السائق.

الزبارقة: على الشرطة الإسرائيلية التعامل بجدية مع حادثة الاعتداء

طالب النائب جمعة الزبارقة (التجمع- القائمة المشتركة) الشرطة الإسرائيلية التعامل بجدية مع حادثة الاعتداء على سائق شركة الباصات العمومية "متروبلين" السيد صالح الزبارقة على يد رجال الأمن في محطة المواصلات العمومية في مدينة بئر السبع، مساء اليوم .وأدان النائب الزبارقة الاعتداء السافر على السائق العربي، مؤكدا أن دوافعه عنصرية. وطالب الزبارقة إدارة محطة بئر السبع بفحص الحادثة وتعليق عمل أفراد الأمن الضالعين في الاعتداء، حتى إنهاء التحقيقات الشرطية.وحيّا الزبارقة زملاء السائق في شركة متروبولين الذين أعلنوا إضرابا عن العمل ووقف تسيير الخطوط تضامنا مع زميلهم واحتجاجا على الاعتداء.

